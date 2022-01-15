رونالدو يكشف إمكانية انتقاله للعب في البرازيل

البرتغال – أثارت صور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ووالدته مع ماركو براز رئيس نادي فلامنغو البرازيلي عاصفة من التكهنات لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعت الجماهير أن رونالدو يستعد لفصل جديد في مسيرته الكروية بالانتقال للعب في الدوري البرازيلي مع فلامنغو.

وبدأت الشائعات تدور عندما التقى مارسيلو براز نائب رئيس فلامنغو في وقت سابق من هذا الشهر، بوالدة رونالدو دولوريس أفيرو في جزيرة ماديرا، مسقط رأس النجم البرتغالي، عندما سافر إلى هناك من أجل توظيف مدرب جديد للنادي.

ونشر نائب رئيس فلامنغو صورة على “إنستغرام” جنبا إلى جنب مع دولوريس، مازحا بشأن التعاقد مع النجم البالغ 36 عاما.

وكتب: “الإقناع يبدأ دائما بالعائلة، بالطبع هذه كلها نكتة.. مع والدة الرقم واحد CR7”.

ودفعت الصورة مشجعي فلامنغو إلى حالة من الجنون، وأتت الصورة وسط شائعات رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل بعد أن كشف البرتغالي أنه لا يقبل إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز وفريقه ليس من ضمن المراكز الثلاثة الأولى، ويحتل يونايتد حاليا المركز السابع.

وفي حديثه إلى شبكة ESPN البرازيلية، اعترف رونالدو بأن البرازيل التي تتحدث البرتغالية كانت “دولة شقيقة” بالنسبة له، وتعيش أخته أيضا في أمريكا الجنوبية.

ولم يستبعد أن يلعب كرة القدم في البرازيل يوما ما بقوله: “في كرة القدم كل شيء ممكن، لا أعرف”.

المصدر: “ذا صن”