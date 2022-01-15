صحيفة: الولايات المتحدة قد تدرب عسكريين أوكرانيين في دول شرق أوروبا

صحيفة: الولايات المتحدة قد تدرب عسكريين أوكرانيين في دول شرق أوروبا

الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد تقوم بتدريب عسكريين أوكرانيين على أراضي دول في شرق أوروبا.

وأشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه إلى أن الولايات المتحدة “ستقدم المساعدة” لأوكرانيا في حال “هجوم” روسيا عليها.

وفي إطار هذه المساعدات قد يقوم العسكريون الأمريكيون بتدريب القوات الأوكرانية على أراضي أعضاء في حلف الناتو، وخاصة بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وأشار إلى أن البنتاغون سيعمل بشكل مكشوف، بينما ستبذل وكالة الاستخبارات المركزية جهودا خفية.

وأضافت مصادر الصحيفة أن الولايات المتحدة قد تورد الأسلحة لأوكرانيا على الأرجح، ومن غير المستبعد أيضا أن تورد واشنطن والناتو المعدات الطبية لكييف.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قد صرح بأن واشنطن تعتزم تعزيز القدرات العسكرية للجناح الشرقي للناتو في حال “هجوم روسي” على أوكرانيا.

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا.

المصدر: نيويورك تايمز