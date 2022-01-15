مصر – أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة، عن وقوع الزمالك ممثل مصر وإفريقيا، أمام سان بابلو بورجوس الإسباني، ممثل أوروبا.

فيما يلتقي ليك لاند ماجيك الأمريكي مع فلامنغو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر، أن تقام البطولة خلال الفترة من 11 وحتى 14 فبراير المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمصر.

والفرق المشاركة في البطولة هي كل من الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنغو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

ويشارك الزمالك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا “BAL” عقب فوزه على نظيره اتحاد المنستير التونسي في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي مايو الماضي.

المصدر: “وكالات”