الكاميرون – تألق حارس مرمى منتخب جزر القمر سليم بن بوينا بشكل لافت خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ونشر حساب الاتحاد الإفرقي لكرة القدم “كاف” فيديو عبر حسابه على “تويتر”، تحت تعليق: “قفاز من ذهب.. سليم بن بوينا حارس مرمى جزر القمر منع الكرة من دخول شباكه 3 مرات فى هجمة واحدة أمام المغرب، ضمن مباريات المجموعة الثالثة”.

وأنقذ الحارس البالغ 30 عاما شباك منتخب بلاده من هدف محقق في الدقيقة 77 عندما منع ثلاثة لاعبين مغاربة من التسجيل من مسافة قريبة.

وتألق بن بوينا أمام مهاجمي “أسود الأطلس” على الرغم من تلقي شباكه هدفين، لكن الأمر كان سيصبح أسوأ بالنسبة لجزر القمر لولا تصدي الحارس لركلة جزاء من يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني في الدقيقة 83، وعدة هجمات أخرى أبرزها تسديدتين خطرتين من رومان سايس لاعب ولفرهامبتون وآدم ماسينا لاعب واتفورد على خط المرمى.

وتوج حارس منتخب جزر القمر، بجائزة أفضل لاعب فى المباراة، التي انتهت لمصلحة المغرب بثنائية نظيفة، على ملعب “أحمدو أهيدجو”، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب المغربي انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16، فيما بقي رصيد جزر القمر خاليا من النقاط.

المصدر: RT