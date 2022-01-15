قفزة في أسعار النيكل!

إنجلترا – بلغ سعر النيكل مؤخر أعلى مستوياته في عقد وذلك مع تدافع صانعي السيارات الكهربائية لتأمين الإمدادات للبطاريات وسط ازدهار إنتاج السيارات وتضاؤل احتياطيات المعدن.

وقفز سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن بنسبة 4.4% إلى 22745 دولارا للطن يوم الأربعاء الماضي، وسجل المعدن أعلى سعر له منذ أغسطس 2011. وأمس أغلق المعدن التعاملات عند 22130 دولارا للطن.

ويأتي ارتفاع سعر المعدن في ظل انخفاض المخزونات العالمية منه إلى أدنى مستوياتها مع زيادة الطلب على المعدن.

ووفقا للبيانات فقد بلغت مخزونات النيكل في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن 48312 طنا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2019.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول المعدن خلال عام:

المصدر: وكالات