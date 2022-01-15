ليبيا – أكد إبراهيم كروسه أحد قادة كتيبة سبل السلام التابعة للجيش أن قرار إغلاق الحدود مع السودان جاء بسبب انتشار عدد من العصابات المسلحة المتورطة في أعمال نصب وسرقة وتعدٍ على المواطنين الليبيين.

كروسه، في تصريح خاص لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن عصابات مسلحة تنتشر بشكل كبير في الجانب السوداني على الحدود الرابطة بين البلدين، مبينًا أن عددًا من هذه العصابات قد تسرب إلى الجانب الليبي، مؤكدًا تورطها في أعمال نهب وسرقة في الكثير من المناطق الليبية.

واتهم كروسه السلطات السودانية بترك العصابات المسلحة من دون محاسبة، كاشفًا النقاب عن اختطاف هذه العصابات شبانًا ليبيين وقتل آخرين أثناء عملياتها الإجرامية داخل ليبيا.