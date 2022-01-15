إنجلترا – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي امس فوز نجمه المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما بجائزة أفضل لاعب في “الريدز” عن شهر ديسمبر الماضي.

وهذه المرة الرابعة التي يتوج بها صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، حيث سبق له التتويج بالجائزة ثلاث مرات متتالية في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

ويتصدر صلاح الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

المصدر: RT