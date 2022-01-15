روسيا – أناتولي تشوبايس، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالعلاقات مع المنظمات الدولية إن روسيا يمكنها الحصول على ما يصل إلى 40 مليار دولار من بيع الهيدروجين بحلول عام 2030.

وأوضح المسؤول الروسي أمام منتدى “غيدار” الاقتصادي أن عائدات روسيا من بيع الهيدروجين في السوق العالمية قد تصل بحلول عام 2030 إلى 40 مليار دولار.

وقال بهذا الشأن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالعلاقات مع المنظمات الدولية لشؤون التنمية المستدامة: “يمكن أن تظهر ما يصل إلى 10 صناعات جديدة في روسيا قبل عام 2030 في إطار تحول الطاقة. واحدة من هذه المجالات تمثل في استخدام الهيدروجين كوقود أزرق جديد. روسيا لديها ميزة رائعة. أعتقد أنه بحلول عام 2030، يمكن لروسيا الوصول إلى مبيعات من 6 إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين في السوق العالمية، أي ما يصل إلى 40 مليار دولار”.

ولفت تشوبايس إلى أن التحول في الطاقة سيتطلب تعديلات واسعة النطاق في الاقتصاد الروسي، مضيفا أنه “سيتطلب تقليص بعض الفروع، وسيتعين إنشاء أخرى”.

يشار إلى أن منتدى غيدار هو مؤتمر دولي علمي وعملي سنوي في مجال الاقتصاد، يعقد منذ عام 2010، وتتولى تنظيمه الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني، ومعهد غيدار للسياسة الاقتصادية ورابطة المناطق المبتكرة في روسيا.

المصدر: تاس