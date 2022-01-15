الولايات المتحدة – أقر سيث أندر، المستشار الأسبق للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، بالذنب في ابتكار خطة لسرقة 218000 دولار من المدارس المستقلة التي أسسها.

وأعلن داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لنيويورك، أن “سيث أندرو أقر بأنه مذنب اليوم بتهمة الاحتيال، أمام قاضي المقاطعة الأمريكية جون بي كرونان، في محكمة مانهاتن الفيدرالية”.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: “سيث أندرو، مستشار البيت الأبيض السابق، اعترف اليوم بوضع خطة للسرقة من نفس المدارس التي ساعد في إنشائها..يواجه أندرو الآن فترة في السجن الفيدرالي لإساءة استغلال منصبه وسرقة من وعدهم بمساعدتهم”.

وفي عام 2005، ساعد سيث أندرو في إنشاء “School Network-1″، وهي سلسلة من المدارس العامة المستأجرة التي كان مقرها آنذاك في مدينة نيويورك، وفي ربيع عام 2013، ترك أندرو “School Network-1” وقبل وظيفة في وزارة التعليم الأمريكية، وبعد ذلك، كمستشار أول في مكتب تكنولوجيا التعليم في البيت الأبيض.

وفي نوفمبر 2016، ترك أندرو دوره في البيت الأبيض، وبعد ذلك بوقت قصير، في يناير 2017 ، قطع أندرو رسميا علاقته مع “School Network-1”.

وأقر أندرو، 42 عاما، بالذنب في تهمة احتيال إلكتروني، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عاما، ووافق أندرو على دفع تعويض إلى شبكة المدارس المستقلة التي سرق منها، ومن المقرر أن يحكم على أندرو أمام القاضي كرونان في 14 أبريل 2022.

المصدر: “وزارة العدل الأمريكية”