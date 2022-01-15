ليبيا – قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الوضع الصحي في ليبيا يعد مستقراً رغم زيادة مؤشر الإصابات وهو ما ينبئ بتغيير الوضع الوبائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المركز أوضح في التقرير الوبائي الأسبوعي وفقاً لقناة”ليبيا الأحرار” أن تدهور الوضع الوبائي في العالم بسبب متحور اوميكرون وتزايد عدد الإصابات في تونس يمثل مصدر قلق على الوضع الصحي في ليبيا.

وبيّن التقرير أن تدني عدد الاختبارات في المنطقة الشرقية والجنوبية إلى أقل من عشرة أشخاص لكل مائة ألف مواطن يشكل عائقا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.