سويسرا – يغيب النجم المصري محمد صلاح، عن مراسم حفل “ذا بيست”، يوم الاثنين المقبل، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في سويسرا، لإعلان أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ودخل صلاح جناح ليفربول قائمة “ذا بيست” النهائية، والتي تضم إلى جانبه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ.

وقال مصدر في منتخب مصر: “صلاح لن يسافر إلى سويسرا، لارتباطه بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف: “نجم ليفربول سيخوض لقاء غينيا بيساو اليوم في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، بينما يشارك أمام السودان يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة”.

وتابع: “سفر صلاح إلى سويسرا وعودته قبل مواجهة السودان أمر مرهق جدا، وصعب أن يحدث، واللاعب لن يغادر معسكر المنتخب”.

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات أمام نيجيريا بهدف دون رد.

ويفتقد المنتخب جهود أكرم توفيق الظهير الأيمن خلال البطولة لإصابته في مباراة نيجيريا بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب أحمد فتوح عن مواجهة غينيا بيساو للإصابة بشد في عضلة الساق.

المصدر: kooora