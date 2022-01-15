ليبيا- وصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك وبعض المحاورين الليبيين.

المسؤول الإعلامي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا جان علم في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن وليامز ستناقش خلال اجتماعاتها سبل الحفاظ على زخم الانتخابات والمضي بالعملية الانتخابية قدمًا.

وبين علم أن مستشارة الأمين العام سيكون لها محطات أخرى لنفس الأهداف في الأيام القليلة المقبلة.

هذا وقد قابلت ويليامز كل من نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال والمبعوث الخاص، السفير جان ديزدار ، مبينةً بأنهم قد تبادلوا وجهات النظر حول التطورات السياسية في ليبيا، والعملية الانتخابية وسبل المضي قدمًا.

وأضافت :” واتفقنا على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي- الليبي القائم. كما شددنا على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد”.