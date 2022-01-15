ليبيا – طالب 15 نائبًا في بيان لهم الخميس رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد بجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة، أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد مؤسسات الدولة، ورفع المعاناة عن كامل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

النواب وفي بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه أعلنوا براءتهم من ما وصفها بـ “حكومة الفساد” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مضيفين: “لا نتحمل مسؤولية عمل حكومة الدبيبة وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها”.

وطالب النواب بإيقاف حكومة الوحدة عن العمل والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغًا للنائب العام.