ليبيا- أكد تقرير اقتصادي نشره موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز إمكانية النهوض بالقطاع النفطي في ليبيا رغم التحديات الماثلة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، قال: إن هذه الإمكانية مرهونة بإجراء العديد من التغييرات في حال الرغبة في تطوير صناعة الطاقة في ليبيا إلى أقصى إمكاناتها، لا سيما في ظل استمرار البلاد في مواجهة حالة عدم اليقين السياسي وتعطيل الإنتاج بسبب تقادم البنية التحتية والإغلاقات.

وأضاف التقرير: إن هذه الحالة الراهنة تعيق بشكل دائم آفاق الاستثمار الأجنبي في القطاعين النفطي والغازي في ليبيا. مؤكدًا أن الإمكانات الكبيرة تتطلب وجود بيئة استثمارية في البنية التحتية المتقادمة لضمان قدرتها على التعامل مع زيادة الإنتاج المتوقعة.

وبين التقرير أن الاضطرابات السياسية المستمرة قد تؤدي لردع شركات النفط الدولية عن الاستثمار، في وقت يمثل فيه المضي قدمًا في إجراء الانتخابات فرصة لتمكين الدولة من تحقيق مستوى نسبي من الاستقرار السياسي الجاذب للمستثمرين الأجانب في قطاعي النفط والغاز.

ترجمة المرصد – خاص