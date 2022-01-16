مصر – ألقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي، وأكد فيها على ضرورة صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على التطرف والإرهاب.

ودعا في كلمته إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأكد سعي بلاده لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، والمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية، ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، بالإضافة إلى استعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الإفريقي.

وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها الأفارقة، بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.

المصدر: RT