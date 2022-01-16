ليبيا – كشف النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني عن قيامه بزيارة لروسيا برفقة وزراء النفط والصحة والتخطيط الأحد، وستستمر الزيارة 4 أيام.

القطراني قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه سيتم خلال الزيارة لقاء نائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس مجلس الدوما ووزير الخارجية الروسي لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وآخر تطورات العملية الانتخابية.

وتابع:”ستكون لنا بعد روسيا زيارات لدول عربية سأبدؤها بالأردن ثم المغرب، لقائي برئيس الحكومة سيكون خلال أول اجتماع وزاري للحكومة ولن يكون هناك لقاء ثنائي بيننا”.