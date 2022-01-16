ليبيا – قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس السبت بزيارة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، في إطار دعم جهود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين.

المنقوش استمعت خلال الزيارة لمطالب المهاجرين والمهاجرات واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماما خاصا بهذا الملف وبما يكفل احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين.

وقالت خلال الزيارة: إن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديًا، مضيفةً أن الملف يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحمايه حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا.

كما ناقشت مع محمد سالم الخوجة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والبرامج الآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسبل رعاية الموجودين منهم بمراكز الإيواء ومراعاة أوضاعهم الإنسانية، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.