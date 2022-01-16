الهند – أجرت الهند مؤخرا اختبارات على نسخ معدلة من صواريخ BrahMos المجنحة فرط الصوتية التي طورتها بالتعاون مع روسيا.

روسيا وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصواريخ أطلقت يوم الثلاثاء الماضي من المدمرة الحربية الهندية Visakhapatnam وأصابت أهدافها المحددة بنجاح.

وكانت الهند في ديسمبر الفائت قد أعلنت أيضا عن اختبار نسخ معدلة من صواريخ BrahMos المجنحة التي يصل مداها إلى 300 كلم، وأشارت وزارة الدفاع الهندية حينها إلى أن الصواريخ أطلقت من مقاتلة روسية الصنع من نوع Su-30MKI فوق حقل تدريب عسكري في ولاية أوديشا شرقي البلاد.

وتعتبر صواريخ BrahMos نسخا معدلة عن صواريخ “ياخونت” الروسية المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصممت بالأساس لتعمل مع السفن الحربية لكن الهند طوّرت منها نسخا يمكن إطلاقها من المقاتلات الحربية وحتى من آليات برية، لتكون قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف.

أما سفينة Visakhapatnam فتعتبر المدمرة الأساسية المطورة لسلاح البحرية الهندي في إطار المشروع ” Visakhapatnam” ويبلغ طول هذه السفينة 163 مترا، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 300 شخص، وقطع 4000 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا