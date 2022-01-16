ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون عن خشيتها من انهيار جهود الوصول لخارطة طريق جديدة عقب تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

بالعون قالت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب أنهت مهامها، غير أن وليامز تواصلت مع رئيس المجلس عقيلة صالح لتنفيذ أمر دُبّر بليل، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس النواب يرغبون في خارطة طريق جديدة للمرحلة، فيما تصر وليامز على التمسك بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، حسب قولها.