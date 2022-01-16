بعد ادعائه النبوة.. استمرار تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللبناني نشأت مجد النور

بعد ادعائه النبوة.. استمرار تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللبناني نشأت مجد النور

لبنان – لا يزال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع “مدعي النبوة” اللبناني نشأت عبد النور، بعد أن أثار سخرية واسعة مؤخرا بادعائه هذا.

وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع “فيسبوك” الذي قالت فيه “هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب”.

وأضافت: “لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام”.

وواجه “الرسول الجديد” منعطفا حاسما في “بداية دعوته” حين أعلن: “ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة” (التي أسسها عبر “فيسبوك” لنشر الدعوة).

وجاء ذلك بعد سيل انتقادات وسخرية يبدو أن أكثرها تأثيرا وصل من مصر، أعلن على أثرها “النبي الجديد” استبعاد المصريين، من دينه.

المصدر: RT