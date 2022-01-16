موسكو – تراجع مؤشرا بورصة موسكو، امس وجاء الانخفاض بعد أن كان المؤشران قد استهلا تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 1%.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 14:03 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.06% إلى 3599.02 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.92%.

فيما تراجع مؤشر البورصة RTS بنسبة 1.91% إلى 1487.75 نقطة، وفي وقت سابق كان مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار قد صعد بنسبة 1.67%.

وتشهد البورصة الروسية تراجعا لليوم الثاني، حيث انخفض أمس الخميس مؤشرها MICEX وRTS بنسبة 4.05% و5.94% على التوالي.

المصدر: تاس