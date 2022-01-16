تونس ترد اعتبارها برباعية في شباك موريتانيا بعد الفضيحة التحكيمية في مباراتها الأولى

تونس ترد اعتبارها برباعية في شباك موريتانيا بعد الفضيحة التحكيمية في مباراتها الأولى

الكاميرون – حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وافتتح رباعية “نسور قرطاج” حمزة مثلوثي مبكرا منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف وهبي الخزري هدفين في الدقيقتين 9 و64، واختتم سيف الدين الجزيري الرباعية في الدقيقة الـ66.

وأضاع التونسي يوسف المساكني فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب التونسي أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مالي بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بعد أن أنهاها الحكم قبل انتهاء الوقت الأصلي.

وأنعش منتخب “نسور قرطاج” حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي، فيما تلقى المنتخب الموريتاني خسارته الثانية وودع رسميا البطولة القارية.

وفي المباراة الثانية في المجموعة السادسة، تعادل في وقت سابق اليوم المنتخبان المالي والغامبي بهدف لكل منهما.

ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- مالي برصيد 4 نقاط.

2- غامبيا برصيد 4 نقاط.

3- تونس برصيد 3 نقاط.

4- موريتانيا بدون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT