الجزائر – زار مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا امس السبت مخيمات اللاجئين في الجزائر حيث يقيم النازحون منذ عقود، في محاولة جديدة لإيجاد حل دبلوماسي لنزاع الصحراء.

وبث التلفزيون الجزائري زيارة ستيفان دي ميستورا إلى مخيمات السمارة وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه بدأ زيارته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين التي استهلها من ولاية السمارة، في ثاني محطة له في إطار جولته الأولى إلى المنطقة منذ تعيينه في نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة إنه زار في أول يوم له بالمخيمات مدرسة التربية الخاصة (التوحد)، ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المستشفى الجهوي، ثم توجه إلى ولاية الشهيد الحافظ التقى الوزير الأول الصحراوي بشرايا بيون، والوزير بالرئاسة المكلف باللواء الاحتياطي محمد لمين ولد البوهالي، والوزير المستشار المكلف بالشؤون السياسية البشير مصطفى السيد، مجموعة من الشباب الصحراويين والنساء الصحراويات للوقوف على مطالبهم.

وكان المبعوث قد استهل زيارته إلى المنطقة الأسبوع الماضي بزيارة المغرب، وسيتوجه الأسبوع المقبل إلى الجزائر وموريتانيا.

وعقب لقاء دي ميستورا أكد المسؤولون المغاربة “التزام البلاد باستئناف العملية السياسية التي تجري تحت رعاية حصرية للأمم المتحدة”.

واقترح المغرب منح الصحراء الغربية قدرا أكبر من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لكن جبهة البوليساريو طالبت بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقالت عزة إبراهيم بابي زعيمة مخيم بوجدور للاجئين لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن “الصحراويين لا يطلبون المستحيل.. نحن نطالب فقط بتنظيم استفتاء”.

وأعربت عن شكها في قدرة الدبلوماسي الإيطالي ومبعوث الأمم المتحدة السابق لسوريا دي ميستورا، على التوصل إلى الحل بعيد المنال، قائلة “سنواصل الكفاح المسلح”.

المصدر: وكالات