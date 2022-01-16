سفينة الحاويات العملاقة EVER ALP تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى من الجنوب (صور)

مصر – أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER ALP المجرى الملاحي للقناة الجديدة قادمة من ميناء كينغداو بالصين باتجاه روتردام بهولندا.

وأكد أن قناة السويس أثبتت ريادتها وقدرتها على استقبال كافة سفن الحاويات العملاقة التي تصل سعتها إلى 24 ألف حاوية، حيث تختص هذه الفئة من السفن العملاقة بعبور قناة السويس دون غيرها من الممرات الملاحية لنقل التجارة بين أوروبا وآسيا.

وEVER ALP السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE، وإحدى السفن العملاقة من 12 سفينة من الفئة 24 A، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي EVER GREEN حيث تتولى ترسانة سامسونغ للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى بالصين.

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع حمل 24 ألف حاوية.

المصدر: RT