ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي وافية سيف النصر إنه تم النقاش مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند كيفية المحافظة على الزخم الدافع إلى الانتخابات خلال الـ 6 أشهر القادمة.

سيف النصر أشارت في تصريح لمنصة” فواصل” إلى أنها بحثت مع السفير فكرة مقدمة باسم مجموعة 3+1 الفكرية ونهدف إلى إجراء حوارات حولها مع الأطراف المحلية والدولية لإيجاد حلول لأسباب تعثر العملية الانتخابية والذهاب في المسار التأسيسي للدولة الليبية.

ونوّهت إلى أن السفير أكد أن الولايات المتحدة تدعم أي اتفاق بين الليبيين يفضي لانتخابات حرة ونزيهة وصولا لاستقرار البلاد.

وأضافت” لم يُدع أعضاء ملتقى الحوار لاجتماع بعدُ، وننتظر نتائج المشاورات التي تجريها المستشارة ستيفاني وليامز مع الأطراف التشريعية في البلاد، ودور الملتقى سيتحدد وفق هذه النتائج، والمستشارة وليامز عبرت عن أنها قد تلجأ إلى ملتقى الحوار أو تتجه لتطبيق المادة 64 من الاتفاق السياسي التي تعطي استثناء للحوار السياسي، أن ينعقد، بناء على طلب أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده”.

كما لفت إلى أن الوضع الليبي يواجه نوعاً من الانسداد السياسي، والفرصة أمام الأجسام التشريعية للوصول إلى توافق حول حل الانسداد والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار.