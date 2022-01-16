ليبيا – كشف تقرير إخباري مقتضب نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا بتوزيع مساعدات لسكان تاورغاء.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد شروع المفوضية بتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر النازحة والعائدة إلى تاورغاء بالتعاون مع شريكتها وكالة الإغاثة الإنسانية الليبية ولمدة 5 أيام، مبينًا أنها تستهدف أكثر من 1470 أسرة عائدة تعيش بشكل منفصل في حيين.

وتابع التقرير: إن المواد تشمل المراتب والبطانيات والأغطية البلاستيكية والملابس الشتوية والأحذية وأطقم المطبخ والمصابيح والحقائب المدرسية والسخانات الكهربائية.

ترجمة المرصد – خاص