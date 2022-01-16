ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن ما يحدث الآن خلف الأبواب المغلقة والمرابيع وبعض الفنادق في الداخل والخارج هو احتيال على الشعب الليبي.

عبد العزيز أكد خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد على أنه لن تشهد البلاد أي تغير في ظل وجود البرلمان.

وأشار إلى أن ما يتم تشكيله من لجان من قبل مجلس النواب هي لإيهام أنفسهم أنهم موجودين وفرض أمر واقع بأنهم مستمرين في العمل.

كما علق على مسألة المرتبات وعدم تحويل الحكومة مرتبات الجيش كام يتم تداوله قائلاً: “هذا كلام يردده المغفلين لأنه لا يوجد شيء اسمه الحكومة لم تحول المرتبات، لا يوجد ناس أساسا تستحق المرتبات لأن وزارة المالية لما تحال لها قوائم هذه طرق الصرف في الدولة، قالوا يجب أن تعطونا الأرقام الوطني إن كان هذا الرقم الوطني يعمل بالجهة الفلانية، المرتبات كارثة رهيبة وتستخدم للضغط على الحكومة والحكومة لم تجد من يقف معها”.

وفيما يلي النص الكامل للحلقة:

الوطنية أنا أتضايق منها فلان وطني وفلان ليس وطني، حقيقة أصبحت بلا محتوى كلها توزع الوطنية وتعطي الصكوك ولكن عند الأفعال لا تعرف ما هي الوطنية بالتالي من المصطلحات غير المعروفة عندي “الوطنية”، أريد طرح سؤال هل سمعتم من أي شخص يمارس السياسة قال لكم نريد أن نسلم ليبيا لأجنبي؟ عقيلة صالح عمركم سمعتموه قال نريد أن نسلم ليبيا للأجنبي! حفتر عمره قالها ابداً! أعضاء مجلس النواب أو الدولة استحالة الحكومة ووزرائها ابداً، قادة المليشيات أو غيرهم مستحيل، حتى القذافي وفريقه ومن عمل معه وحتى من ثبتت عمالتهم للمخابرات الأجنبية بكلام ومن انشقوا عنه في فبراير لكن واقع الحال لا أحد يجرؤ بل تجده ينتقد الآخرين.

واقع الحال أنهم يفرحون بمسج من الأجنبي سفير أو موظف في البعثة أو موظفة درجة عاشرة يفرحون بلقائه وأن دعاهم في اجتماع سيهرولون وهم من يتصلوا ويطلبوا أن تتم دعوتهم، وليامز من النكت التي أقول أن بعض الشخصيات طلبت اللقاء بها وعندما التقت بهم التقطوا معها صور وهي لا تريد أن تتصور معهم!.

ستيفاني وليامز صرحت أن أوتي بها للانتخابات الليبية واقسم بالله التصريح كمن طعني في كبدي! هل ليبيا أصبحت مستباحة لدرجة أن ستيفاني الموظفة والمستشارة للأمين العام حتى المنصب استحدث لها، هل أصبحنا لهذه الدرجة؟ تحرك فينا وليامز؟ ويأتي لخوه الليبي يتكبر ويتعالى عليه ولما تناديه يذهب لها حبواً، والسفير الأمريكي والإنجليزي كذلك! هل نحن درنا ثورة على معمر على خاطر أن ليبيا تحرك فيها وليامز والسفير الأمريكي، هل رأيتموها تجتمع مع نوري بوسهمين رئيس حزب تيار يا بلادي اكبر تيار في ليبيا؟ لأن لقاء كوبلر لا زال يرن في أذن البعثة لان نوري بوسهمين وهذا اقل شيء يقال فيه.

نحن الآن نمارس معركة الوعي ووليامز من يخطم الشارع تجتمع معه. رؤساء الأحزاب كرتونية غير موجودة وأعضاءها لا يتجاوزون بضع عشرات وللآن لم يستطيعوا توفير المستندات النهائية للقيام بالعمل السياسي. تيار يا بلادي الذي عنده الترخيص النهائي والسبب أنهم يريدون من يقول سمعنا وأطعنا ولن تجد أي واحد من الذي اقصدهم يخرج ويقول نحن سمعنا وأطعنا مستحيل بالتالي لأن الغربيين يعرفون يصنفوا كل واحد وكما قلنا هذا ليس مدحاُ في بوسهمين وبالنسبة لي رفيق وصديق وهذه الحقيقة لنوضح لكم.

الشيخ الغرياني عندما يقول الكلام لسنوات ولا احد يسمع له لكن عندما يخرج شخص آخر ويقول بالحرف نفس الكلام من سفير أو شخصية أخرى يأخذوه ويعيدوا ترتيب الجمل، الشيخ الصادق يقول له 5 سنين وهذا ما نعانيه لذلك عندما نقول معركة وعي فأنها معركة واقعية وإن لم ننتصر فيها لن ننتصر في أي معركة ومن هم في البعثة والسفارات يعرفون كل واحد في مكانه وما وضعه لكن أنهم لن يقولوا وضعك إلا بعد فوات الأوان.

أريد أن أعرج على موضوع مهم هو ما يحدث الآن خلف الأبواب المغلقة والمرابيع وبعض الفنادق في الداخل والخارج وهو احتيال على الشعب الليبي، البرلمان الذي دائماً يقول لن يحدث تغير في ليبيا ما لم يتم تغيير البرلمان للجحيم وكل يوم نثبت في هذا الكلام وهذا بشهادة من كانوا في البرلمان وعرضنا ما قالوه أعضاء البرلمان، ما يحدث شيء يفوق الوصف يقولون لتذهب ليبيا والشعب الليبي والجميع للجحيم المهم أننا نحن نبقى، لما نرى البرلمان يشكل 6 لجان للمناصب السيادية وكل لجنة فيها 10 أشخاص هل تتوقعوا أنهم عارفين أن الأشخاص في هذه اللجان ستأتي بالحلول؟ هم يعلمون أن هذه اللجان لن تأتي بخير ولن تفعل شيء ومن فيها غير متخصصين بحيث يقيموا عمل المؤسسات السيادية ويقترحوا حلول لكن هذا فقط ليوهموا أنفسهم أنهم موجودين ويفرضوا أمر واقع أننا مستمرين في العمل.

مدير مكتب شؤون الرئاسة فيما يسمى البرلمان يخاطب رئيس المحكمة العليا ورئيس الأعلى للقضاء بمراسلة حقيقة أنا استأت منها لهذا الحد وصلت الجرأة بهذا البرلمان البائس أن مدير مكتب شؤون الرئاسة يخاطب السلطة القضائية! البرلمان من يومه يتصرف بطريقة حمق وغباء وقلة أدب بلغ منتهاه، شيء من أغرب ما يكون. استهتار بكل الأعراف والقيم والأدب. كل هذا نستحق ما يحدث لنا لأن الخروج للشارع لم يحدث والناس تتفرج ويسمعوا كلامي في بين السطور وباقي الشباب الذين يخرجوا ويتكلموا! الوعي الذي لا يحرك الناس للنزول للشارع ليصنع الفارق والتغيير هذا وعي مغشوش.

الحرب التي تقودها مافيا قصة لقاء رئيس الحكومة برئيس الموساد الإسرائيلي وللأسف الحرب بغض النظر تحبها أم لا، أتكلم في معركة وعي الخبر نشرته قناة العربية ونقلته شبكة الرائد وبعض الصفحات في الفيس بوك، صحيفة إسرائيلية نقلت الخبر وقالت مصادر صحفية سعودية، الحرب تتم في طريقتين أولا ماذا بهم أن لا تحدث عملية وعي في المجتمع وان يعملون على تغيب الوعي تماماً وهذه الحرب ظاهرة وبائنة وإن كانت هناك وعي، أن حصل وعي يتحول لوعي مغشوش ومخدر غير محرك ولا يصنع فارق وتغيير بالسيطرة على النخب التي تحرك الشارع وتقود الجمهور وينجحوا بنسب متفاوتة.

موضوعين مهمين الأول موضوع المرتبات، للأسف كثيرين منا يتكلم عن موضوع المرتبات وأن الحكومة لم تحول مرتبات الجيش هذا كلام يردده المغفلين لأنه لا يوجد شيء اسمه الحكومة لم تحول المرتبات، شيء اسمه لا يوجد ناس أساسا تستحق المرتبات لأن وزارة المالية لما تحال لها قوائم هذه طرق الصرف في الدولة، قالوا يجب تعطونا الأرقام الوطني إن كان هذا الرقم الوطني يشتغل بالجهة الفلانية ونتأكد منه وإذا لم يشتغل في هذه الجهة ويأخذ مرتب من الجهة ثانية، المرتبات كارثة رهيبة وتستخدم للضغط على الحكومة والحكومة لم تجد من يوقف معها، قصة المرتبات كنت أتوقع أن الناس تخرج مظاهرات في الشارع، مليارات تذهب لجيوب ناس سراق وأنا من هذا المنبر ادعوا رئيس الحكومة الدبيبة انه ستسأل بنفسك اخرج وقول الحقيقة للناس ونحن معكم.

قصة التعاقدات التي في المؤسسة الوطنية للنفط، مصدر دخل الليبيين المؤسسة الوطنية للنفط وهو رزق الليبيين نجد حجم الفساد سيزداد بشكل مرعب في هذه المؤسسة والآن في إطار إعادة تأهيل العديد من المنشآت النفطية وخطوط نقل النفط واستحداث بعض الخطوط الأخرى والكثير من الحقول والمؤسسات وإن كان الموضوع قديم جديد ولكن واجبنا يحتم علينا أن نضع أمام الناس بعض الأشياء الرهيبة وكل شيء بالمستندات، للأسف بعض العقود الضخمة تجعل الإنسان يتوقف ويخرجها للرأي العام تنبيهاً للنائب العام ومسؤول الرقابة وديوان المحاسبة.

عندما تتعاقد المؤسسة الوطنية للنفط على بناء خط أنابيب بـ 109 مليون دولار مع شركة بريطانية، أضع الصورة أمام الرأي العام واستنجد بكل من له علاقة بالرقابة والمحاسبة والثوار ومن يخاف الله عز وجل ومؤسسة النفط والمخلصين نضعه أمامكم نسخة من العقد بين زلاف ليبيا وبتروفاك التي عندما بحثت عنها تبين أنها شركة تعمل في السعودية وعندها مشاكل والسعودية وضعتها في القائمة السوداء. هذه قضايا أمن قومي وأكرر أحملكم المسؤولية. الموضوع سيتابعه غيري من الإعلاميين والسياسيين والأشخاص الغيورة وسنفضح كل الجهات سواء في بريطانيا وكندا وأمريكا أو طرابلس وبنغازي وكل الجهات التي لها علاقة بالعقود الفاسدة.