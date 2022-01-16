ليبيا – قال عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين فوزي عمار إن هوية الاقتصاد الليبي لم تتغير منذ أربعين سنة، مشيرًا إلى أن نموذج القطاع المختلط هو النموذج الأنسب في ليبيا في ظل الصراع على النفط والغاز.

عمار وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس السبت، لفت إلى أن الصراع بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط أحد أكبر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة الفصل بين من يضع السياسات وبين مَن يُنفذها وبين من يراقبها.

وأكد أن النفط هو القطاع الوحيد الذي يمكن أن ينقذ ليبيا من الأزمة المالية، وذلك يتم من خلال تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.