في مقدمتهم مواطنو دولة عربية.. تركيا تبيع 68 ألف عقار للأجانب خلال عام 2021

في مقدمتهم مواطنو دولة عربية.. تركيا تبيع 68 ألف عقار للأجانب خلال عام 2021

تركيا – أعلنت الإدارة العامة للسجل العقاري التركي بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب خلال العام الماضي 2021.

وقال مدير الإدارة محمد زكي آدلي، إن “مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018”.

وأشار إلى أن “تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط”، مبينا أن “مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا”.

وأوضح أن “العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب، منها 64 ألفا و500 مسكنا، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدر بـ40 مليار ليرة تركية”.

ولفت إلى أن “مواطني العراق وإيران جاؤوا في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان”.

وأوضح أن “مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب”.

المصدر: “الأناضول”