كازاخستان – رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، إنه إذا جرت محاولة تنظيم ثورة ملونة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فستدافع المنظمة عنها.

وأضافت ماتفينكو، في مقابلة تلفزيونية: “لقد أثبتنا أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤسسة في غاية الجدية، ويجب عليهم أن يأخذوا في الاعتبار، إذا جرت محاولة تنظيم ثورة ملونة في إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، فسيتم الدفاع عنها. هذا أمر شديد الأهمية”.

وشددت على أنه لولا التصدي الحاسم للوضع في الوقت المناسب، لكان التهديد سيشمل ليس فقط لسيادة كازاخستان، بل أمن سيادة الدول المجاورة.

ووفقا لها، في كازاخستان أظهرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، جدواها وأهميتها وحسن توقيت تشكيلها.

من جانبه قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن العديد من الدول تشعر بالندم لأنها طلبت المساعدة من الولايات المتحدة.

وشدد على أن طلب هذه المساعدة، قد يؤدي إلى فقدان الدولة لكيانها ولتخريب وتدمير اقتصادها والعديد من المشاكل الأخرى.

المصدر: نوفوستي