مزارعون يوزعون الزهور مجانا في أمستردام (صور)

هولندا – مع إعادة فتح المتاجر في أمستردام وباقي المدن الهولندية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ازدانت العاصمة الهولندية بزهور الزنبق التي وزعها المزارعون على المارة في المدينة.

وعادة ما يتم الاحتفال بيوم الزنبق الوطني بحديقة أزهار متنقلة أمام القصر الملكي في ساحة دام المركزية بالعاصمة لكن استمرار تدابير الإغلاق في فرض قيود على التجمعات الكبيرة دفع المنظمين هذا العام إلى إقامة المعرض في القنوات المدرجة في قائمة التراث العالمي في أمستردام لتوزيع الزهور.

ويقام هذا الحدث كل عام للاحتفال ببدء موسم نمو الزهور الشهيرة والتي تأتي ضمن الصادرات الرئيسية للمزارعين الهولنديين.

وقال أرجان سميت رئيس شركة “توليب بروموشن هولاند” وهي جمعية تضم مئات المزارعين الهولنديين “إنها فترة أليمة ومثيرة للقلق لكثير من الأشخاص الذين يعانون جراء استمرار الجائحة لذا سنسعى لإصفاء جو من البهجة ونأمل في رسم البسمة على الكثير من الوجوه السعيدة عبر توزيع باقات الزنبق”.

المصدر: “أسوشيتد برس”