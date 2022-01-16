الولايات المتحدة – أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن التوسع المحتمل لحلف الناتو شرقا، يمثل أحد أخطر التهديدات للأمن القومي الروسي.

وقال في حديث لمجلة “نيوزويك” نشرته السفارة، أن توسع الناتو شرقا يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن القومي الروسي، حيث تتقلص بذلك المدة الزمنية لبلوغ صواريخ الناتو مناطق الشطر الأوروبي من أراضينا.

وأضاف: “كيف سيكون رد فعل القيادة الأمريكية إذا كانت واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس في مرمى السلاح؟” الروسي.

وأشار إلى أن “المحور الرئيسي للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا بتطوير الضمانات الأمنية التي اقترحتها موسكو”.

وتابع: “روسيا ستقرر ما إذا كان من المناسب مواصلة العمل مع الولايات المتحدة عندما تتلقى ردودا على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية”.

المصدر: RT