الكاميرون – حقق المنتخب النيجيري فوزا عريضا على نظيره السوداني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل ثلاثية نيجيريا كل من صامويل شوكويزي وتايوو آونيي وموسيس سيمون في الدقائق 3 و45 و46 على الترتيب، فيما سجل هدف السودان الوحيد خضر ولي الدين من ركلة جزاء في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب النيجيري رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 6 نقاط وتأهل مبكرا إلى ثمن النهائي، فيما توقف رصيد السودان عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة الرابعة بين منتخبي مصر وغينيا بيساو.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT