ليبيا – طمأنت وزارة الشؤون الإجتماعية بحكومة الوحدة كافة المواطنين والمواطنات بأن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام 2021 ستكون في حسابات المستحقين لها خلال الأيام القليلة القادمة.

وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأن العمل على ضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين بما يحقق التقليل من الملاحق و التظلمات، قد شارف على الانتهاء.

وفندت الوزارة ما ينشر عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي من إشاعات مغرضة وأخبار كاذبة حول امتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021، منبهة كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة.