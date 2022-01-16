ليبيا – توقع تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية نجاح المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بالوصول للرئاسة عبر الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الوصول غير مستبعد ومحتمل؛ لأن الفصيل السياسي الذي يمثله وهو “حزب الخضر” يحظى بدعم كبير جدًا في مدينة سرت وبعض المناطق الجنوبية، فهو الأمل بعودة الأمور لنصابها الصحيح قبل العام 2011 الذي شهد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي.

وتابع التقرير: إن نظام العقيد الراحل القذافي ما زال يحتفظ بقدر كبير من القوة والنفوذ ولا يريد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي فقدانها. مشيرًا إلى أن هذه العوامل حفزت جهات عدة لتشكيل تحالفات مختلفة الاتجاهات بعضها مؤيد لها وأخرى ستقف بالضد منه.

وأضاف التقرير: إن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي سيكون لاعبًا رئيسًا في الانتخابات الرئاسية رغم عدم التيقن بشكل كامل من مسألة فوزه بها. مختتمًا بالإشارة إلى أن الليبيين سينتظرون ربما لوقت طويل قبل أن يؤدي رئيسهم الجديد اليمين الدستورية للشروع في أداء مهامه.

ترجمة المرصد – خاص