ليبيا – التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتدارس آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة تابعته صحيفة المرصد توافق الجانبان خلال اللقاء حول أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي واستمرار التشاور في المسارات الـ3 العسكرية والأمنية والاقتصادية بالنسق الذي كانت عليه قبل الإعلان عن تأجيل هذا الاستحقاق.

وأكد أبو الغيط أهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول ليبيا للوصول إلى مؤسسات منتخبة مع ضرورة تشجيع المؤسسات على تحمل مسؤولياتها تجاه الليبيين في هذه المرحلة المهمة والبالغة الدقة.