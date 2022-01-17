الصين – ألغت الصين، اليوم خططا لبيع تذاكر للجمهور للأولمبياد الشوية التي تستضيفها بكين في فبراير المقبل، سامحة للمدعوين فقط بحضور الحدث الرياضي وسط إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المنظمون العام الماضي، إنه لن يكون هناك مشجعون أجانب في الألعاب جراء متطلبات الحجر الصحي المفروضة في البلاد والتي تمتد لأسابيع، لكنهم وعدوا بالسماح للجماهير المحلية بالحضور.

غير أن تلك الخطط ألغيت مع إعلان الصين، اليوم الاثنين عن 223 إصابة بـ”كوفيد-19″، وهو أعلى مستوى إصابات منذ مارس 2020، قبل ثلاثة أسابيع فقط من استضافة الدورة الشتوية.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان إنه “من أجل حماية صحة وسلامة الأفراد والمتفرجين المرتبطين بالأولمبياد، تقرر تعديل الخطة الأصلية لبيع التذاكر للجمهور و(بدلا من ذلك) تنظيم حضور متفرجين لمشاهدة الألعاب في المنشآت”.

من غير الواضح كيف سيتم اختيار هؤلاء المتفرجين، وما إذا كان سيتعين عليهم الخضوع للحجر قبل الألعاب أو بعدها.

وبدأ الرياضيون وممثلو الدول الوصول إلى العاصمة الصينية استعدادا للألعاب الأولمبية الشتوية والدخول مباشرة إلى الفقاعة التي تخضع لمراقبة مشددة وتفصلهم بشكل تام عن السكان.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب في الرابع من فبراير وتستمر حتى الـ20 من الشهر نفسه في عدد من الأماكن في بكين وحولها، ما يجعلها أول مدينة تستضيف كل دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في التاريخ الحديث.

المصدر: أ ف ب