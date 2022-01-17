روسيا – وقعت روسيا وسوريا اليوم اتفاقيات تعاون جديدة، وتم التوقيع بين موانئ القرم الروسية وميناء اللاذقية السوري، وفقا لما صرح به غريفوري مرادف المندوب الدائم لمنطقة القرم برئاسة روسيا.

وفي وقت سابق اليوم وصل وفد حكومي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل إلى جمهورية القرم الروسية، لبحث جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين

وعلق على نتائج المباحثات مع الجانب السوري مرادوف قائلا: “على مستوى الكيانات الاقتصادية (هناك تعاون). موانئنا البحرية (القرم) وقعت اتفاقية مع ميناء اللاذقية”.

كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن ميناء يالطا، الواقع في شبه جزيرة القرم الروسية، واللاذقية سبق أن اتفقا على التعاون بينهما.

ولفت المسؤول إلى وجود اتفاقات وقعت سابقا للتعاون بين سوريا وشبه جزيرة القرم الروسية، وقال إنه تم اليوم توقيع اتفاقيات تعاون على مستوى الوزارات والإدارات، كما أنه سيتم غدا توقيع اتفاقية للتعاون في المجال السياحي، تتضمن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات.

في نهاية أغسطس 2019، وقع ممثلو شبه جزيرة القرم الروسية خلال زيارة إلى دمشق اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية حول التعاون التجاري والاقتصادي بين عدد من الشركات الروسية والسورية، وخاصة بشأن توريد الحبوب من روسيا إلى سوريا.

المصدر: تاس