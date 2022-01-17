ليبيا – قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن جل النواب متفقون على بديل للحكومة الحالية، والتي اتهمها بالفشل وشبهات الفساد التي تُطاردها خاصة في قطاع الصحة.

الخطابي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″، أوضح أن تغيير الحكومة الحالية مطلب للجميع، كما أنه توجُّه عام لدى المواطنين قبل أن يكون لدى مجلس النواب، الذي اتفق أغلب نوابه على ضرورة تغيير هذه الحكومة.

وأشار الخطابي إلى أن مجلس النواب وأعضاءه في انتظار أعمال لجنة خارطة الطريق، لافتًا إلى أنه لا توجد أية خطوات في هذا الاتجاه، إلا بعد الانتهاء من الاستماع إلى أعضاء لجنة خارطة الطريق في جلسة 24 يناير القادم.