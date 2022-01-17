ليبيا – اعتبر الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحاول ارباك جلسة البرلمان اليوم الإثنين.

الروياتي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الدبيبة وبعد أن وزع ما قيمته 600 مليون دينار على بعض المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية وبعض الملايين والسيارات على بعض أعضاء البرلمان ولقائه أو أحد مبعوثيه بالإسرائيليين كما يشاع وبقوة، وإرساله لحسين القطراني وبعض الوزراء لروسيا لتوقيع عقود جديده بقيمة 13 مليار دولار والتعهد بدفع جميع مستحقات مقاتلي شركة الفاقنر يحاول ارباك الجلسة”.

وتابع: “وذلك لمحاولة إرباك جلسة البرلمان يوم الإثنين القادم والتي كما يبدو سيتم خلالها اختيار حكومة جديده (ستحاول إجراء الانتخابات في موعدها وإرجاع هيبة الجواز السفر الليبي، والقضاء على ازمة الكهرباء وتوحيد المؤسسات وخفض الدولار، وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية للمرتبات وعدم تكليف الاقارب في السفارات والشركات والإدارات واتاحت الفرصة لكل من لم يكمل دراسته ليكملها)”.

وأضاف: “ودون أن ننسى أن عبد الله اللافي توجه هو الآخر إلى القبة للقاء عقيلة صالح دون معرفة أين تتجه بوصلته مما يجري”.