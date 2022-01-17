ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اجتماعًا مشتركًا مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو ولجنة الممارسة للعطاء العام، للشروع في تنفيذ العطاء العام للدولة لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي.

اللجنة استعرضت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الممارسة خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

من جانبه، أكد الوزير أن وزارة الصحة ستدعم لجنة الممارسة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، من خلال توفير مقر لها وصرف مكافآت مالية لأعضائها.

بدوره، قدم الوكيل شكره وتقديره لأعضاء اللجنة جزاء الأعمال التي قاموا بإنجازها، مشدّدًا على ضرورة إنجاح عمل اللجنة لتنفيذ العطاء العام للدولة.

هذا وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.