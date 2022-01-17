ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على ضرورة أن تنصب جلسة مجلس النواب اليوم على الانتخابات وما يدور حولها من جدل ولغط وما موقف المفوضية من موعد الانتخابات الذي اقترحته بتاريخ 24 يناير وهل العراقيل ما زالت قائمة.

الشيباني نوّه في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى ضرورة تحديد القوة القاهرة بوضوح، سواء شخصيات أو كيانات أو دول، وهل خاطبت المفوضية الأجهزة الأمنية بالكيانات التي هددتها، وما هي الدول المتدخلة في عمل المفوضية وما هو المطلوب من مجلس النواب لمساعدة المفوضية في إنجاز مهامها وهل هناك موعد جديد مقترح لإجراء الانتخابات.

وتابع: “ويجب ان يكون كل ذلك كتابيًا بصورة رسمية من المفوضية تقدم إلى مجلس النواب وليس عبر بيانات مبهمة أو مؤتمرات صحافية بإجابات دبلوماسية وليتخذ مجلس النواب بعد ذلك الإجراء المناسب”.

كما أضاف: “ولننتظر ما يتمخض عن لجنة خارطة الطريق فيما يتعلق بتشكيل حكومة الى حين إجراء الانتخابات القادمة في حال إعلان المفوضية رسميًا عن فشل الانتخابات وتم تحديد موعد قادم لهذه الانتخابات”.