ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن جلسة اليوم الإثنين سوف تناقش مقترحات لجنة خارطة الطريق وما بعد تأجيل الانتخابات

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى وقوع خلاف كبير بين النواب حول المقترحات الجديدة؛ نظرًا لاختلاف الآراء بين كافة الأطراف.

وحول تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة، أوضح أنه من المتوقع مناقشة الأمر لكن في جلسات أخرى.

وعن سبب الغضب تجاه الحكومة، أكد العباني أنه يرجع لكونها لم تفِ بما أجازه البرلمان في الباب الأول من الميزانية وهو مرتبات الجيش.

وشدد على صعوبة العودة لإغلاق المنشآت النفطية مرة أخرى، لأن مرتبات الجيش وحرس المنشآت هي استحقاق واجب يجب تنفيذه مهما تأخر الوقت.

العباني أوضح أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة سوف تتسلم مهامها من حكومة تيسير الأعمال التي انتهت ولايتها منذ سبتمبر الماضي بعد سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب.