ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن عقيلة صالح سيرأس جلسة اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن عددًا من الأعضاء طالبوا أن تكون الجلسة علنية لعرض نتائج اللجان، وكذلك المشاورات الداخلية والخارجية الأخيرة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليببا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، لفت إلى أن هناك أسماء تقدمت من النواب ومن خارج المجلس لتولي رئاسة الحكومة من المرجح طرحها الجلسة المقبلة للتشاور داخل القاعة، مؤكدًا على ضرورة تغيير الحكومة أو تعديلها لتشكيل حكومة كفاءات وليست محاصصة للوصول بالبلاد إلى بر في الأمان.