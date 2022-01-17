مصر – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حجم ديون بلاده لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد مدبولي في تصريحات تلفزيونية الأحد أن “المستوى الحالي للديون لا يدعو إلى القلق وأن زيادة حجم الدين كانت إحدى الآثار المباشرة لأزمة كورونا”.

كما تطرق إلى العلاقات المصرية الأمريكية، وقال إن “العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، تعد شراكة استراتيجية منذ سبعينات القرن الماضي”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين هناك حرص من جانب الإدارات المتعاقبة في البلدين على استمرار وتقوية هذه الشراكة بينهما”، نافيا “فتور” العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: “القاهرة 24”