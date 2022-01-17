ليبيا – زار حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية للإطلاع على سير العمل فيها وأوضاع النزلاء في سجونها.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد عقد القطراني اجتماعا مع إدارة المؤسسة لمناقشة أوضاعها والنزلاء وسبل توفير اللازم من الطعام والأدوية والمعدات الطبية والنقص الشديد في المتطلبات اليومية وتجاوز السجون لقدرتها الاستيعابية ما يتطلب التوسعة العاجلة.

وشدد القطراني خلال جولة ميدانية داخل سجون المؤسسة والمستشفى فيها بهدف متابعة الأوضاع على الأرض على الأهمية البالغة لملف حقوق الإنسان وضرورة وضع حد لمعاناة النزلاء متعهدا بمتابعة الأمر مع الجهات ذات الاختصاص للوصول إلى الحلول العاجلة لتحسين مستوى الخدمات.