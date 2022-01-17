ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد أعضاء مجلس الدولة الاستشاري عن المنطقة الشرقية، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى موضوع المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

كما بحث اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، وتم مناقشة الأوضاع في السجون، والإجراءات التي تمت مؤخرًا بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدمًا في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه.

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