بعد وقوع انفجار فيها.. ما أهمية منطقة مصفح الصناعية في الإمارات؟ وأين تقع؟

بعد وقوع انفجار فيها.. ما أهمية منطقة مصفح الصناعية في الإمارات؟ وأين تقع؟

الإمارات العربية – تحدثت السلطات الإماراتية عن وقوع انفجار في منطقة مصفح الصناعية، التي تعد منطقة صناعية رئيسية في أبو ظبي، حيث تضم العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات.

وأفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، إلى جانب حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

ويتزامن ذلك مع إعلان جماعة “أنصار الله” الحوثية تنفيذ عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وتقع منطقة مصفح الصناعية في جنوب غرب أبوظبي، وتعد المنطقة من أهم المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم العديد من المصانع وميناء.

كما أنها تضم العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات، وتحتوي المنطقة على أقدم ميناء في الإمارات، وتضم المنطقة العديد من العقارات السكنية والتجارية.

وتقسم المنطقة إلى 5 مناطق صناعية هي ايكاد 1 التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الهندسية الثقيلة، وايكاد 2 التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وايكاد 3 التي تضم الصناعات الخفيفة والمتوسطة وبعض الشركات الدولية، وايكاد 4 المتخصصة في الصناعات التكنولوجية المتطورة، وايكاد 5 التي تضم المجمعات المتخصصة في صناعة السيارات.

وتحتوي المنطقة على معارض ومراكز صيانة لعلامات السيارات العالمية ومنها شركة “أودي” و”وبنتلي” و”بورش” و”فوكس فاجن”.

وفيما يلي خريطة تظهر موقع منطقة مصفح الصناعية:

المصدر: وكالات