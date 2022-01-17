بن مبارك يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء “شراكة قوية”

بن مبارك يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء “شراكة قوية”

اليمن – أشاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، داعيا لاستثمار هذه العلاقات في بناء شراكة قوية بين البلدين.

ودعا بن مبارك لدى لقائه في العاصمة السعودية الرياض القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف وفقا لوكالة “سبأ” الحكومية إلى “استثمار تلك العلاقات لبناء شراكة قوية بين البلدين واستئناف التعاون الثنائي في المجال التنموي”.

وبحث اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وآخر التطورات في الشأن اليمني​​​.

واتهم وزير الخارجية اليمني الحوثيين بـ”إهدار الفرص لتحقيق السلام وتعنتهم في رفض المساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار”.

كما اتهم الوزير الحوثيين بـ”انتهاكات وممارسات غير مسؤولة في عسكرة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستخدامها لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

وجدد “التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ ومساعيه الهادفة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن”.

من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، “التأكيد على حرص روسيا على تعزيز علاقاتها مع اليمن”، مؤكدا أن “روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة بتحقيق السلام في اليمن”.

المصدر: “سبأ”