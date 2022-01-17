السعودية – أثار النجم البلجيكي إيدين هازارد، جدلا واسعا، بتصرفه خلال مراسم تتويج فريقه ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، أمس الأحد، بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد.

ولم يلعب هازارد أي دقيقة في كأس السوبر الإسباني، خلال مباراتي نصف النهائي أمام برشلونة (3-2)، والنهائي أمام بيلباو، رغم تعافيه من الإصابة وجاهزيته البدنية.

ونشرت شبكة “ESPN” العالمية، صورة يظهر فيها النجم البلجيكي، عابس الوجه وغير مكترث لفرحة واحتفالات زملائه أثناء مراسم التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وبخلاف باقي زملائه، ظهر هازارد في ذات الصورة التي نشرتها شبكة “ESPN”، غير مرتد للميدالية التي تحصل عليها عقب تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أعلنت في وقت سابق، أن هازارد طلب الرحيل بشكل سريع عن ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت أن النجم البلجيكي يدرك أنه خارج حسابات المدرب الإيطالي للريال كارلو أنشيلوتي، ويبحث عن الانتقال إلى فريق آخر يسمح له بالمشاركة في المباريات بانتظام.

وكان هازارد، انتقل من تشيلسي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات، لكن اللاعب البلجيكي لم يشارك بانتظام في المباريات مع الفريق الملكي خلال المواسم الماضية بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.

المصدر: وكالات